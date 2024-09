Roma, le condizioni di Dybala e Çelik

Dopo il pareggio della Roma in Europa League, la squadra si è subito messa al lavoro per preparare la sfida di domenica contro il Venezia. Le condizioni di Paulo Dybala e Mert Çelik, che hanno mostrato problemi durante il match, tengono occupati i dirigenti giallorossi. Nella mattinata seguente, entrambi i giocatori sono stati sottoposti a esami diagnostici, i quali hanno rilevato solo affaticamenti muscolari; Dybala ha accusato dei problemi al flessore sinistro mentre Çelik ha riportato un affaticamento all’adduttore destro.

Le analisi hanno escluso la presenza di lesioni muscolari, il che è una buona notizia per la squadra. Nonostante ciò, è probabile che entrambi siano “gestiti” in vista della partita ravvicinata contro il Venezia, il che significa che potrebbero partire dalla panchina. È previsto anche il rientro di Lorenzo Pellegrini negli allenamenti del gruppo già nella giornata di domani, il che potrebbe ulteriormente rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

In sintesi, la Roma si sta preparando con cautela per la prossima sfida, seguendo da vicino le condizioni fisiche dei suoi calciatori chiave, tra cui Dybala e Çelik. La gestione degli affaticamenti muscolari sarà cruciale per garantire che i giocatori possano contribuire al meglio alla competizione. La situazione è monitorata da tutto lo staff, che cerca di ottimizzare le risorse disponibili. La sfida contro il Venezia non si preannuncia semplice, e l’obiettivo è ottenere un risultato positivo per mantenere alta la morale del gruppo e consolidare la posizione in classifica.

L’attenzione rimane, quindi, rivolta alla preparazione della partita, con l’auspicio di avere tutti i giocatori a disposizione per una prestazione convincente. Le prerogative della squadra sono la continuità e la tenuta fisica, elementi essenziali per affrontare una stagione competitiva e ricca di impegni come quella della Roma. La squadra è determinata a dimostrare il proprio valore e a fare del proprio meglio per centrare l’obiettivo di una vittoria contro il Venezia.