“Per me e la mia famiglia la Roma è una questione di dna, è una cosa che sento dentro, vincere il derby è una emozione grandissima, soprattutto vincere in questo modo, 3-0, giocando benissimo, è stata una gioia immensa che ancora adesso sento dentro di me. Una grande soddisfazione, complimenti a tutti, all’allenatore e ai giocatori per averci dato questa grande gioia”. Queste le parole dell’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, all’Adnkronos sul derby vinto ieri 3-0 con la Lazio. “Un grazie va poi ai tifosi che hanno fatto una bellissima coreografia allo stadio. Ieri un pensiero è andato a mio padre perché credo che anche lui da lassù abbia vissuto questa gioia”, ha aggiunto Rosella Sensi ricordando il padre Franco presidente dell’ultimo scudetto giallorosso.

In tribuna era presente Francesco Totti al fianco di Antonello Venditti. “E’ stato uno spettacolo a tutto tondo, una gioia immensa. Il mio pensiero è andato anche a mio padre che ha gioito di questa soddisfazione e di questo spettacolo enorme che i giocatori hanno dato a tutti”. Rosella Sensi non era allo stadio per il derby “ma spero di andarci presto. Seguo sempre la Roma da casa nel mio posticino che non cambio quando le cose vanno bene”. Sulla possibilità che Totti entri a far parte di questa società l’ex presidente non si sbilancia: “Non spetta a me dirlo, spetta ai protagonisti deciderlo, sinceramente non lo so e qualsiasi decisione prenderanno andrà bene”, ha concluso.