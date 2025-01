Roma-Lazio: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Cresce l’attesa per il derby della Capitale che si terrà oggi, domenica 5 gennaio, tra Roma e Lazio. Questa sfida avviene sei anni dopo l’ultima, al momento della quale i biancocelesti detengono un vantaggio considerevole di 15 punti, un distacco mai visto tra le due squadre nel girone d’andata. I giallorossi, tuttavia, si presentano in un periodo positivo, avendo superato una fase di partenza difficile e un cambiamento di allenatore.

Per quanto riguarda le formazioni, i dubbi sembrano pochi. Il tecnico della Roma, Ranieri, deve decidere se schierare Pisilli o El Shaarawy come ultimo titolare. Dall’altra parte, Baroni sembra pronto a far partire Isaksen dal primo minuto. Le probabili formazioni per il derby di stasera, con calcio d’inizio fissato alle 20:45, sono le seguenti:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni.

Per tutti gli appassionati, il derby Roma-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn, accessibile tramite smart TV compatibili. Inoltre, la partita potrà essere seguita in streaming sul sito di Dazn e tramite l’app su dispositivi mobili.

L’atmosfera si preannuncia elettrica, poiché queste sfide tra le due squadre capitoline sono da sempre cariche di rivalità e passione. La Lazio, forte del suo vantaggio, cercherà di confermare la sua supremazia, mentre la Roma, spinta dall’energia del suo nuovo allenatore e dalla buona forma, vorrà ritornare al successo in questo importante duello cittadino. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per portare a casa i tre punti, rendendo questo derby un evento imperdibile per i tifosi.