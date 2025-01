Roma-Lazio, il derby dei politici tra previsioni e scaramanzia

L’attesa per il derby Roma-Lazio inizia a farsi sentire, soprattutto per la novità di disputarlo in notturna. L’Olimpico si prepara ad accogliere numerosi vip della politica, con il fischio d’inizio fissato alle 20.45 e il campo illuminato dai proiettori a LED.

Tra i presenti ci sarà Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, grande tifoso giallorosso, che si affida a “corni e riti scaramantici” per la serata. Gasparri non ha mai saltato un derby, e la sua presenza è confermata anche per stasera. Paolo Cento, ex parlamentare della sinistra e presidente del Roma Club Montecitorio, condivide la stessa passione, affermando che ogni derby è per lui come la prima volta, esprimendo entusiasmo per la coreografia della Curva Sud.

Questo derby rappresenta anche un’opportunità per sfatare il tabù della partita serale, soprattutto durante la notte della Befana. Anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e tifoso laziale, è atteso allo stadio per sostenere la sua squadra. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si dichiara un acceso sostenitore della Lazio e lancia un pronostico audace: “Vince la Roma 4-0”, un’affermazione che ha il sapore della scaramanzia.

Guido Liris, eletto recentemente presidente del ‘Roma club Palazzo Madama’, esprime la sua fede giallorossa e riconosce che il derby è un evento di grande importanza, pur avvertendo che la Roma parte svantaggiata. Per Liris, il ritorno di Ranieri ha portato maggiore tranquillità alla squadra e il successo dipenderà dalla mentalità dei giocatori. Inoltre, sottolinea come il fascino di giocare in notturna aggiunga un ulteriore elemento di emozione, ma invita la città a dimostrare maturità e serenità, considerando la situazione di classifica.

Anche la giornalista Barbara Palombelli sarà presente in tribuna, accompagnata dal marito Francesco Rutelli, noto sostenitore della Lazio. Tra gli altri tifosi lazionali ci saranno il presidente dei deputati di Fi, Paolo Barelli, e il deputato di Avs, Filiberto Zaratti. Infine, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, prima della partita si recherà a messa, prima di dirigersi all’Olimpico per supportare la sua squadra.