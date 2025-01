Roma-Lazio, ecco il piano di sicurezza per il derby del 5 gennaio

Si svolgerà il Roma-Lazio, il primo derby della Capitale in orario notturno dopo sei anni, e si prevede grande attenzione per l’evento. Durante una riunione tecnica tenutasi in Questura, è stata stabilita l’attivazione dei servizi di sicurezza già dalle prime ore di sabato 5 gennaio, in vista della partita programmata per domenica allo stadio Olimpico.

Per la giornata del derby, sono state delineate quattro zone distinte nell’area circostante lo stadio, dove sarà presente un consistente contingente delle forze dell’ordine e personale dedicato all’osservazione delle tifoserie delle due squadre. L’impiego delle forze di polizia sarà massiccio, dato che la domenica inizierà alle 10 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, e terminerà con l’inizio della partita fissato per le 20.45.

Roma, già presidiata per il Giubileo, vedrà il dispositivo di sicurezza per i pellegrini e i turisti integrarsi con quello predisposto per il derby, specialmente nelle aree con un alto afflusso di visitatori. L’amministrazione è consapevole dell’importanza di mantenere l’ordine pubblico in una giornata caratterizzata dalla presenza di un gran numero di persone, sia tifosi che turisti.

L’attenzione delle autorità sarà rivolta non solo alla sicurezza degli spettatori all’interno dello stadio, ma anche a quella dei cittadini e dei visitatori che si trovano in città durante il derby. Sono previste misure preventive per evitare possibili tensioni tra le tifoserie e garantire un ambiente tranquillo per la manifestazione sportiva.

Quindici squadre di polizia saranno dislocate in vari punti strategici per monitorare e intervenire in caso di necessità. L’operazione di sicurezza sarà coordinata e in stretto contatto con il personale della sicurezza dello stadio, per garantire che il derby si svolga senza incidenti e nel rispetto delle regole.

Si prevede una giornata intensa e affollata, non solo per il derby, ma anche per l’importanza religiosa della giornata, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel gestire situazioni complesse e assicurarsi che il pubblico possa godere dell’evento in sicurezza.