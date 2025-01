Roma-Lazio, Dybala e lo sfottò a fine partita: cosa è successo

La Roma ha trionfato nel derby contro la Lazio con un punteggio di 2-0, e Paulo Dybala ha celebrato il successo mostrando il numero 5 ai tifosi biancocelesti. Questo gesto provocatorio dell’attaccante giallorosso ha rapidamente fatto il giro dei social, esaltando ulteriormente l’atmosfera della stracittadina svoltasi allo stadio Olimpico il 5 gennaio.

Dybala, sostituito nel finale della partita, ha salutato la curva Nord, che rappresenta il cuore del tifo laziale, esibendo cinque dita. Questo gesto è stato ripetuto al termine dell’incontro, quando il giocatore ha ingaggiato un botta e risposta a distanza con il laziale Guendouzi, dichiarando: “Io 5, tu zero”. La frase, che si è trasformata in un tormentone sui social, riassume l’essenza del messaggio di Dybala, il quale, mentre si dirigeva sorridente verso gli spogliatoi, ha aggiunto “Yo tengo 5 Serie A. ¿Vos? 0”, facendo riferimento ai cinque campionati vinti con la Juventus.

Nell’arco della sua carriera con la squadra bianconera, Dybala ha conquistato cinque titoli di campione d’Italia, assieme a numerosi altri trofei, come la Coppa Italia e la Supercoppa. Al contrario, dal suo arrivo alla Roma, non ha ancora riportato alcun trionfo. Il gesto dell’attaccante ha dunque amplificato la gioia dei sostenitori romanisti, che sui social media, in particolare su X, hanno dato ampio risalto a questa provocazione.

Di fronte a questo sfottò, i tifosi della Lazio hanno reagito, cercando di restituire il colpo. Hanno risposto, ad esempio, con domande sarcastiche come: “Cinque scudetti, quanti con la Roma?” Questo clima di rivalità e provocazioni tra le due tifoserie ha caratterizzato l’eco del derby, prolungando l’euforia dei vincitori e la reattività degli sconfitti.

In sintesi, il derby ha non solo segnato un’importante vittoria per la Roma, ma ha anche ridato vita a un acceso scambio di slogan e sfottò tra le due fazioni, consolidando ulteriormente la rivalità tra i club.