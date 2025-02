Roma-Lazio, 6 derby in una sola stagione? La tempesta perfetta

Roma-Lazio e Lazio-Roma potrebbero ripetersi più volte durante la stagione, rendendo la situazione tesa per i tifosi di entrambe le squadre. Con il rischio che il derby si giochi anche in Europa League e in Coppa Italia, si potrebbe arrivare a un totale di sei incontri in un anno, un evento senza precedenti. I risultati di questi derby potrebbero lasciare un segno indelebile sulla storicità della rivalità romana, influenzando il bilancio finale della stagione e generando ansia in entrambe le fazioni.

Uno dei momenti più discussi è la vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013, in cui la Lazio prevalse con un goal di Senad Lulic, lasciando una ferita aperta per la Roma. La Roma ha vissuto un periodo di predominio nei derby sotto la guida di Claudio Ranieri, ma questo storico rende la situazione preoccupante per entrambe le squadre: è difficile mantenere una serie di vittorie in un numero così elevato di incontri.

Attualmente, la Roma affronta il Porto nei play off di Europa League, con la possibilità di un derby a seconda dei sorteggi. Anche in Coppa Italia, la squadra dovrà superare il Milan e l’Inter per poi sperare di raggiungere la semifinale contro la Lazio. In totale, la Roma ha conquistato 69 vittorie in 184 partite ufficiali, correttamente divise tra campionato e Coppa Italia, mentre la Lazio ha ottenuto 51 vittorie. Con un totale di 64 pareggi, la grande quantità di derby concentrati in pochi mesi rappresenterebbe una sfida unica e delicata per entrambi i club e i loro tifosi.