Roma-Lazio 2-0, gol di Pellegrini e Saelemakers: derby giallorosso

La Roma si impone sulla Lazio con un secco 2-0 nel derby del 5 gennaio 2025, in occasione della 19esima giornata di Serie A. I giallorossi, allenati da Ranieri, segnano con Pellegrini al 10′ e Saelemakers al 18′, guadagnandosi così 23 punti e una posizione nella parte centrale della classifica. La Lazio, invece, rimane a 35 punti, in quarta posizione, perdendo l’opportunità di avvicinarsi a Juventus e Fiorentina, entrambe a 32.

Nella partita, Ranieri sorprende tutti schierando Pellegrini dal primo minuto, supportato da Dybala e Dovbyk. In mezzo al campo, Konè e Paredes, e sugli esterni Saelemakers e Angelino. Dall’altra parte, Baroni opta per Isaksen, al posto di Tchaouna, con Dele-Bashiru e Zaccagni a supporto di Castellanos in attacco.

Il match inizia con un’ottima occasione per la Roma: al 3′, Konè conclude da limite ma Provedel para. La Lazio risponde con Tavares, ma il suo assist per Isaksen viene bloccato. Al 10′, la Roma passa in vantaggio grazie a un’ottima ripartenza: Dybala serve Pellegrini, che con un tiro a giro segna l’1-0. La Lazio accusa il colpo e al 18′ i giallorossi raddoppiano: Saelemakers, dopo un rimpallo, segna il 2-0.

Nel secondo tempo, Baroni effettua dei cambi. La Lazio tenta di reagire e sfiora il gol al 48′ con Castellanos e al 50′ con Guendouzi, ma Svilar è attento. La Roma, dopo un inizio difficile, torna a farsi pericolosa con Pellegrini, ma Provedel respinge. La pressione della Lazio aumenta, ma non riesce a segnare. Tchaouna colpisce la traversa al 60′, e la Lazio continua a spingere, cercando di rifarsi.

Ranieri effettua i cambi finali, ma la Lazio non accenna a fermarsi. Castellanos tenta una conclusione al 69′, ma Svilar è pronto. A pochi minuti dalla fine, la Lazio sfiora nuovamente il gol con Tavares, ma il tiro finisce a lato. Negli ultimi istanti, si verificano discussioni accese e Castellanos viene espulso. La Roma conclude il match con una vittoria, ricevendo l’ovazione del pubblico giallorosso.