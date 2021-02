Folla in zone della movida. La polizia locale ha effettuato chiusure momentanee per consentire l’allontanamento delle persone nei quartieri San Lorenzo e Trastevere e far rispettare le norma anti assembramento per il contenimento dell’epidemia di Covid.

In un video girato dagli stessi residenti di Trastevere le immagini della scalea del Tamburino di Trastevere, una zona “sorvegliata speciale”. Sono sei le auto della Polizia locale di Roma Capitale che attorno alle 19 si sono messe a stazionare sotto la scalinata, tra i luoghi più gettonati nelle notti di movida resa clandestina dalla pandemia.

Nelle immagini si vedono alcuni uomini perlustrare le scale con una torcia: si tratta dei primi esiti dei controlli anti assembramento in modalità rafforzata per il fine settimana. Verifiche che si intensificano soprattutto in prossimità dell’orario di chiusura dei locali pubblici, con particolare attenzione ai principali luoghi di ritrovo di Roma e alle aree maggiormente frequentate.

Dalle ore 18, gli agenti hanno provveduto all’isolamento temporaneo di alcune vie e piazze. Chiusure che hanno riguardato in particolare largo degli Osci, piazza dell’Immacolata e via degli Ausoni a San Lorenzo. Mentre a Trastevere gli agenti, dislocati nelle varie strade della zona, sono intervenuti a “chiudere” piazza san Cosimato, piazza di San Calisto e piazza Santa Maria in Trastevere.

“In due mesi abbiamo fatto almeno 4 diffide, forse cominciamo ad avere risultati – dice soddisfatta Simonetta Marcellini del comitato emergenza Trastevere, che ha girato il video – era diventato un inferno. Tutte le notti gli schiamazzi ci tengono svegli, ogni mattina troviamo tappeti di bottiglie rotte. E parliamo di minorenni eccitati, che comprano da bere nei negozietti che restano aperti oltre l’orario prestabilito. Il quartiere è abbandonato nell’indifferenza”.