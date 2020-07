La Roma è tornata a vincere e, nei fatti, il motivo è da cercare nella svolta tattica, nella difesa a tre, nel modulo che offre più equilibrio e più soluzioni, sia difensive che offensive. Ma c’è un altro elemento che pesa, nel ritorno alla vittoria della Roma: la svolta “etica” di Paulo Fonseca. Se ne sono accorti tutti quando, dopo il 2-1 al Verona, terza vittoria consecutiva, il tecnico non ha glissato sul rimprovero di Gianluca Mancini a Nicolò Zaniolo che non aveva rincorso un avversario: “Sto con Mancini – ha detto Fonseca – Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto, oggi non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.





Un’entrata dura sul ragazzo, rientrato da poco dopo la ricostruzione del legamento crociato. Il segno tangibile che qualcosa è cambiato. Ma a pensarci bene non è una novità. Tutto iniziò con Roma-Parma, una settimana fa: distratti dalla difesa a tre, quasi ci si dimenticava dell’esclusione di Justin Kluivert dalla lista dei convocati. Bastava chiedere per scoprirne il motivo: all’allenatore della Roma non era piaciuto neanche un po’ il suo modo di allenarsi nei giorni prima della partita. Scarso impegno, una certa svagatezza dettata anche dalla distrazione di un mercato imminente che lo dovrebbe portare all’Arsenal: il prezzo è stato l’esclusione dalla lista dei convocati e, poi, altre due partite in panchina senza entrare. Un messaggio anche a tutti gli altri: non si scherza più.





Da quel giorno, è scomparso dai radar anche Cengiz Under: da tempo a Trigoria segnalavano un impegno non proprio impeccabile. Il suo rapporto con società e squadra è forse finito a gennaio, quando il turco sperava di lasciare Roma. L’ultima chance Fonseca gliel’ha concessa a Udine, nel pieno della crisi. Un tempo da schiaffi e adieu, da quel momento solo panchina. Con Zaniolo il messaggio è arrivato forte e chiaro: chi sbaglia, paga. E’ successo persino al ds Gianluca Petrachi, con cui ora si arriverà alle carte bollate dopo la lettera di licenziamento inviata dal club. In attesa di una svolta societaria, il club sembra quasi voler dimostrare che – a tutti i livelli – non è più tempo di scherzare.

Roma e Nike risolvono accordo di partenership

Stop all’accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica tra Roma e Nike. La società giallorossa e l’azienda di abbigliamento sportivo hanno annunciato che il contratto stipulato il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024, è stato anticipatamente risolto e volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20. Allo stesso tempo, Roma e Nike hanno stipulato un accordo valido per la stagione sportiva 2020-21 in base al quale la multinazionale statunitense continuerà a fornire in esclusiva al club tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle giovanili e delle squadre femminili. “La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer romanista.







