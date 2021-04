“Tra qualche giorno, un bimbo sarà strappato alla madre. I servizi sociali e sociosanitari, lo stesso tribunale dei minori e noi come società siamo tragicamente inadeguati e impreparati a prenderci cura di chi si trova in condizioni estreme di disagio, dove la miseria materiale si accompagna a fragilità esistenziali e a problematiche di tipo sociale e psicologico”. Inizia così l’appello lanciato all’Adnkronos dall’ex terrorista nero Mario Tuti che ripercorre la storia di Davide e Maruska e di loro figlio, Roberto. La coppia, per mesi, ha dormito sulle panchine della stazione di Civitavecchia, con la ragazza in avanzato stato di gravidanza. Quando Maruska ha partorito, il 15 settembre scorso, la situazione non è migliorata. Già ad ottobre scorso Tuti aveva inviato una lettera a Virginia Raggi affinché intervenisse per fare accogliere la famiglia, povera e disagiata, in un’adeguata casa famiglia “per un percorso comune di crescita e di genitorialità consapevole, per dare ragioni alla speranza”.





