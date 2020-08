La Roma esce di scena dall’Europa League, sconfitta 2-0 dal Siviglia alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg negli ottavi di finale della competizione e chiude la stagione in modo amaro, proprio nel giorno del passaggio di mano del club giallorosso, da James Pallotta a Dan Friedkin. Non è bastata la motivazione aggiuntiva alla squadra di Fonseca che ha giocato un primo tempo troppo sotto tono, con vari errori e due gol subiti, senza riuscire poi nella ripresa, a rimettere in piedi la sfida, nonostante qualche occasione in più creata. Il Siviglia l’11 agosto ai quarti affronterà la vincente tra Wolves e Olympiacos.

