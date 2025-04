Roma-Juventus, all’Olimpico termina 1-1: Shomurodov replica a Locatelli

La partita tra Roma e Juventus si conclude con un pareggio 1-1 allo Stadio Olimpico, con entrambe le squadre che si dividono il bottino e mantengono invariata la loro posizione in classifica. La Roma, dopo sette vittorie consecutive, sale a 53 punti, mentre la Juventus raggiunge quota 56, con la Lazio che si inserisce a 55 punti dopo una vittoria contro l’Atalanta. La Roma trova il pareggio in rimonta con Shomurodov.

L’allenatore Ranieri, senza il squalificato Saelemaekers, schiera Celik e Angelino sulle fasce, con Cristante e Kone a centrocampo. In difesa, Mancini, Hummels e N’Dicka proteggono il portiere Svilar, mentre in attacco giocano Soulè ed El Shaarawy dietro Dovbyk. Tudor, privo di Gatti, schiera Kalulu, Veiga e Kelly in difesa. La Juventus inizia bene, con un tiro di Weah parato da Svilar. Dopo diverse occasioni, la Juventus segna al 40′ con Locatelli, il quale capitalizza un’azione che nasce da un cross di Kalulu.

Nella ripresa, Ranieri cambia modulo e inserisce Shomurodov. La Roma pareggia subito al 49′ con un gol di Shomurodov su un colpo di testa di N’Dicka. La squadra giallorossa cerca di prendere il controllo della partita, ma la Juventus non si arrende e continua a creare occasioni. Nel finale, entrambe le squadre cercano di vincere, ma la partita si conclude con un risultato di parità, mantenendo la Roma imbattuta.