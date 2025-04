Roma-Juve: orario, formazioni probabili, dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma si prepara ad affrontare la Juventus in un match cruciale per la Serie A. La partita si svolgerà oggi, domenica 6 aprile, allo Stadio Olimpico, diventando il big match della giornata. La Roma, guidata da Ranieri, è attualmente quinta in classifica con 55 punti, a solo un punto dall’occupante del quarto posto, il Bologna. La Juventus, allenata da Tudor, è sesta con 52 punti e una vittoria le permetterebbe di raggiungere i rivali.

Per questa sfida, Ranieri recupera il giocatore Celik, mentre Tudor potrà contare sul ritorno di Cambiaso, ma dovrà fare i conti con l’assenza di Gatti a causa di un infortunio. Le probabili formazioni per il match delle 20:45 prevedono un 3-4-2-1 per entrambe le squadre: la Roma schiererà Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi e Pellegrini supportando Dovbyk. La Juventus, invece, presenterà Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao e Yildiz, con Vlahovic in attacco.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, ma sarà anche disponibile su Sky attivando Zona Dazn (canale 214). Questa sfida sarà l’ultima trasmessa in modalità freemium da Dazn per questa stagione, rendendola accessibile anche gratuitamente.