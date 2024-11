Roma, Juric esonerato. Da Mancini a Garcia, i nomi per il nuovo tecnico

La Roma ha subito una sconfitta casalinga contro il Bologna, aggravando la sua crisi e portando al secondo esonero di un allenatore in meno di due mesi. Dopo la decisione di interrompere il contratto con Daniele De Rossi, dopo solo quattro partite, il ko contro i rossoblu ha convinto i Friedkin, proprietari del club, a sollevare dall’incarico Ivan Juric. Tra i due esoneri sono passati appena 53 giorni, caratterizzati da pochi punti guadagnati e molte delusioni sia in campionato che in Coppa. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è già attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore, poiché il destino di Juric era diventato evidente dopo l’ennesimo passo falso della squadra.

I nomi in lista per sostituire Juric non sono molti. Gli allenatori candidati devono avere esperienza nel campionato italiano, carisma, credibilità in un ambiente spogliatoio difficile e la capacità di risollevare la Roma prima che la situazione degeneri ulteriormente. Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Italia e dell’Arabia Saudita, sembra essere il candidato principale, anche se ci sono dubbi sulla durata del contratto, poiché il tecnico richiede un accordo di almeno due anni. Non ci sono conferme di contatti diretti con il club.

Un’altra possibilità è Claudio Ranieri, conosciuto dall’ambiente romano, che potrebbe fungere da traghettatore per stabilizzare la squadra prima di un eventuale rinnovamento in estate. Ritorna difficile l’ipotesi di rivedere Daniele De Rossi sulla panchina. Tra le altre opzioni c’è Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e in cerca di un nuovo progetto, ma anche in questo caso si parlerebbe di un impegno a lungo termine. L’attuale c.t. della Turchia, Vincenzo Montella, è un altro nome menzionato.

Ci sono anche candidature straniere, tra cui quella di Rudi Garcia, ex tecnico giallorosso, che ha avuto un’esperienza negativa al Napoli. Ulteriori nomi che circolano sono quelli di Frank Lampard, Graham Potter e Edin Terzić, ma questi rappresentano scommesse delicate per una stagione già complicata.