Roma Jazz Festival, un viaggio musicale senza confini

Dal 1 al 23 novembre si svolgerà la 49ª edizione del Roma Jazz Festival, che avrà luogo all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, nella Casa del Jazz e nell’Abbazia di Fossanova a Priverno. L’evento presenta una vasta programmazione con artisti renomati e giovani talenti, spaziando da concerti di jazz a produzioni speciali e appuntamenti per i più piccoli.

Tra i protagonisti ci saranno Makaya McCraven, David Murray Quartet, Bilal, Camilla George e molti altri. Il festival include anche eventi dedicati al teatro con Gianrico Carofiglio, che parlerà del “Potere della Gentilezza in Jazz”, e Paolo Damiani con Rosario Giuliani, dedicato ad Andrea Camilleri.

Per i più giovani, il festival propone “Fiabe Jazz”, con reinterpretazioni di famose storie. Un punto culminante sarà il concerto del pianista Giovanni Guidi con la Priverno Jazz Orchestra, che celebrerà gli 800 anni del “Cantico delle Creature”.

L’edizione 2025 è patrocinata dal Ministero della Cultura e mira a esplorare temi attuali attraverso la musica, ispirandosi ai pensieri di Martin Luther King e John Coltrane. Il festival si chiuderà in bellezza con Cecile McLorin Salvant, artista di spicco nota per il suo approccio innovativo.

Il programma include concerti di artisti da tutto il mondo, garantendo un’esperienza che celebra il jazz in tutte le sue sfaccettature.