Roma investe nel digitale

Roma investe nel digitale

Roma Capitale ha pubblicato un bando strategico da oltre 4 milioni di euro per rafforzare l’ecosistema digitale cittadino. L’obiettivo è duplice: sostenere la competitività delle imprese e garantire che la transizione digitale non lasci indietro nessuno, riducendo i divari territoriali tra centro e periferia.

L’intervento si articola in due pilastri fondamentali, pensati per agire in modo sinergico sul territorio. Il primo lotto, “Imprese e Case dell’Innovazione”, prevede il rafforzamento della Casa delle Tecnologie Emergenti e l’apertura di una nuova Casa dell’Innovazione a Corviale. Le startup e le piccole e medie imprese potranno accedere a voucher e percorsi di accompagnamento per adottare nuove tecnologie e modelli di business.

Il secondo lotto, “Competenze e Servizi ai Cittadini”, si concentra sulla formazione e sul contrasto al “gap digitale”. L’obiettivo è aumentare le competenze di cittadini e imprese, facilitando l’accesso ai servizi smart della città. La scelta di portare una Casa dell’Innovazione a Corviale rappresenta un segnale politico forte, con l’idea di trasformare il quartiere in un laboratorio di sperimentazione tecnologica.

I soggetti che si aggiudicheranno il bando dovranno gestire questi spazi rendendoli centri attivi di formazione e connessione tra università, ricerca e mondo privato. L’accordo quadro avrà una durata di 42 mesi, un arco temporale lungo pensato per lasciare un’eredità stabile di competenze e relazioni sul territorio romano. L’assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, ha spiegato che l’obiettivo è rendere il digitale accessibile a tutte e tutti, costruendo una città che guida la transizione invece di subirla.

