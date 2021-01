Oltre due ore di interrogatorio durante il quale ha spiegato di non aver calunniato in alcun modo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’ex magistrato del Consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato sentito dal pm Carlo Villani nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per calunnia e minaccia a un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Il fatto risale al 2017 quando Conte era il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l’organismo chiamato a giudicare nel procedimento disciplinare a carico di Bellomo, aperto dopo la vicenda dei presunti maltrattamenti ai danni delle borsiste e corsiste della sua scuola di formazione “Diritto e scienza”.

Bellomo avrebbe incolpato falsamente Conte e l’altra componente della commissione, Concetta Plantamura, di aver esercitato strumentalmente e illegalmente il potere disciplinare. In più, secondo l’accusa, avrebbe provato a intimidire i due con una citazione civile da 250mila euro, e chiesto la ricusazione degli stessi. Ad ogni modo Conte non si astenne e Bellomo fu destituito.

Nell’interrogatorio, chiesto espressamente dall’ex consigliere di Stato, Bellomo ha spiegato che nell’atto di citazione che aveva redatto non c’era nessuna malafede. Quindi nessuna volontà di accusare di un reato Conte e Plantamura. L’ex magistrato ha prodotto una serie di documenti lamentando di essere stato danneggiato nel procedimento disciplinare, da lì l’idea della citazione. Bellomo ha spiegato di aver agito così perché non gli era stato consentito l’accesso agli atti nel procedimento in cui era coinvolto, né di controesaminare il padre di una delle sue ex studentesse. “Al termine dell’interrogatorio abbiamo sollecitato al pubblico ministero l’archiviazione – ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Cataldo Intrieri – Bellomo finora in un procedimento penale è stato assolto, in un altro è stato archiviato. Restano in piedi due episodi di stalking”.