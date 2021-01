Roma e Inter pareggiano 2-2, il Milan ringrazia e scappa. All’Olimpico, giallorossi e nerazzurri danno vita ad un match spettacolare. La Roma sblocca il risultato al 17′ con Pellegrini, che fa centro dal limite dell’area con rasoterra leggermente deviato. L’Inter riparte a testa bassa, colleziona occasioni in serie e colpisce due volte in avvio di ripresa. Al 56′, Skriniar azzecca il colpo di testa vincente sul corner proveniente da destra: palla in rete, 1-1. La Roma soffre, la formazione di Conte continua a spingere e mette la freccia al 63′ con Hakimi, che dipinge un sinistro perfetto e spedisce il pallone all’incrocio: 1-2. I padroni di casa riescono a reagire e trovano il pari all’85’ con Mancini: colpo di testa su corner da destra, Handanovic immobile e 2-2. Il pareggio consente all’Inter di salire a 37 punti, la Roma è a 34. Il Milan, primo a quota 40, allunga.

