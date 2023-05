Roma-Inter 0-2, gol di Dimarco e Lukaku

L’Inter vince 2-0 sul campo della Roma nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri, alla quarta vittoria di fila, salgono a 63 punti consolidando la posizione in area Champions League. I giallorossi, fermi a 58, rischiano di perdere contatto dalla zona nobile della classifica.

LA PARTITA – La formazione di Mourinho prova ad iniziare la gara con atteggiamento aggressivo. La Roma fa la partita in avvio gestendo il possesso del pallone ma senza trovare varchi. L’Inter concede poco, per vedere il primo vero tiro bisogna aspettare il 18′: Pellegrini prova, Onana devia. I nerazzurri avanzano gradualmente il baricentro, si fanno vivi davanti con uno squillo di Calhanoglu e alla prima vera offensiva manovrata trovano il gol. Brozovic accende la miccia imbucando per Dumfries, cross per Dimarco che finalizza l’azione chiudendo dalla fascia opposta: 0-1 al 32′.

La Roma fatica a reagire e prima dell’intervallo si fa viva nell’area avversaria solo con una palla inattiva: punizione, Ibanez non trova la deviazione vincente di testa. Il copione non cambia granché in avvio di ripresa. La squadra di Mourinho non è fluida, la porta di Onana rischia solo al 57′ quando Ibanez calcia con potenza: Onana è attento. L’Inter gestisce e, alla prima vera chance della ripresa, chiude i conti. Lautaro suggerisce, Lukaku non sbaglia davanti a Rui Patricio: 0-2 e game over al 74′. La Roma non c’è più, prima del fischio finale si segnala solo il lampo di Lautaro: traversa.