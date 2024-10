Roma-Inter 0-1, gol di Lautaro e nerazzurri inseguono il Napoli

L’Inter ottiene la terza vittoria consecutiva, imponendosi 1-0 sulla Roma nell’ottavo turno di Serie A il 20 ottobre. La rete decisiva viene realizzata da Lautaro al 60′, riportando i nerazzurri a -2 dal Napoli capolista. Con questo successo, l’Inter sale al secondo posto con 17 punti, superando la Juventus di un punto; la formazione torinese sarà il prossimo avversario a San Siro. Dall’altra parte, la Roma subisce una pesante sconfitta e resta a 10 punti, al decimo posto insieme all’Empoli.

La partita inizia con Pellegrini che prova a sorprendere Sommer, ma il suo tiro termina alto. Lautaro si fa vedere dall’altra parte, ma anche il suo tentativo non va a segno. Mkhitaryan cerca di mettere in difficoltà Svilar con un cross per Thuram, il quale non riesce a concretizzare. Un errore di Sommer su un cross di Celik consente alla Roma di sfiorare il gol, ma il palo salva l’Inter. Calhanoglu deve lasciare il campo per infortunio, rimpiazzato da Frattesi.

L’Inter colpisce la traversa con un tiro di Mkhitaryan, mentre un altro infortunio costringe Acerbi a lasciare il campo, sostituito da De Vrij. La Roma si fa pericolosa con una combinazione tra Dovbyk e Dybala, ma Sommer respinge il tiro di Pellegrini. Nella ripresa inizia l’ammonizione dei giocatori, e Barella riceve il giallo per proteste. Intervenendo con i cambi, l’Inter riesce a rompere l’equilibrio: Lautaro segna il gol del vantaggio grazie a un assist di Frattesi, approfittando di un errore di Celik.

La Roma tenta di rispondere: Celik salva su un tiro cross di Thuram, e Dybala spara da fuori, ma Pavard devia. La squadra di Inzaghi effettua dei cambi strategici, inserendo Bisseck, Dumfries e Correa. Dumfries ci prova con un tiro potente, salvato nuovamente da Svilar. La Roma continua a spingere, ma l’Inter resiste e sfiora il raddoppio nel recupero con Barella, il cui tiro termina di poco a lato. La partita si conclude con un’Inter solida che consolida la propria posizione in classifica, mentre la Roma deve riflettere su una serie di prestazioni deludenti.