Roma, inseguimento tra Bracciano e Civitavecchia: spari in aria e carabinieri feriti

Folle inseguimento intorno alle 12.30 in via Aurelia, tra Bracciano e Civitavecchia, in provincia di Roma, con spari in aria nel tentativo di fermare la macchina. I carabinieri sarebbero rimasti feriti. E’ un 44enne italiano l’uomo alla guida del Doblò bianco che alle 12,30 di oggi ha seminato il panico tra Bracciano e Civitavecchia. Fermato e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio. Sarà infatti necessario ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai proprietari delle macchine speronate dal furgone durante la fuga.

I fatti. Tutto è partito questa mattina da Ladispoli, dove è stato segnalato ai carabinieri di Civitavecchia il furto di un Doblò bianco. Dopo pochi minuti è stato intercettato a Bracciano ma, nonostante l’alt, ha intimato la fuga verso Civitavecchia. Diverse le manovre spericolate nel traffico della via Aurelia, numerose le macchine in strada colpite dal Doblò che, intercettato a Civitavecchia da altre pattuglie via radio, non si è fermato nemmeno all’alt di un carabiniere in borghese tentando anzi di investirlo. E’ stato a quel punto che il militare ha sparato diversi colpi con la pistola d’ordinanza verso le gomme, costringendo il furgone a fermare la sua corsa nel parcheggio a pochi metri, nel porto turistico Riva di Traiano.