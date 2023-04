Roma: infortunati Dybala e Abraham

Doppia tegola per la Roma in vista dei prossimi impegni della stagione. Nella sfida di ieri in Europa League in casa del Feyernoord, infatti, mister Mourinho ha perso per infortunio sia Dybala che Abraham.

L’argentino è stato frenato da un fastidio all’adduttore destro, atteso ora l’esito degli esami strumentali per valutare i tempi di recupero. La punta inglese, invece, vittima in Olanda di una lussazione alla spalla destra, sarà valutato dallo staff medico dei giallorossi. Entrambi salteranno la gara di campionato di domenica sera contro l’Udinese, il tecnico si affiderà a Belotti in attacco con alle spalle El Shaarawy e Pellegrini.

Fantacalcio.it per Adnkronos