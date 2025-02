Roma, incidente mortale sulla Tiburtina: vittima un uomo di 34 anni

Un giovane di 34 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto oggi a Roma, in via Tiburtina, intorno alle 4 di notte. Nel veicolo, una Mazda 6, si trovavano anche una ragazza di 27 anni, grave, e un altro giovane di 33 anni, non in condizioni critiche. Tutti e tre i coinvolti erano romeni e la Mazda risulta essere l’unico veicolo coinvolto.

Il conducente, il 34enne, ha perso il controllo dell’auto, colpendo un semaforo all’altezza di via Furio Cicogna. La Polizia Locale ha chiuso il tratto di via Tiburtina in direzione centro per facilitare le operazioni di soccorso e per le indagini. I feriti sono stati trasportati nei rispettivi ospedali: il 33enne all’ospedale Sandro Pertini e la 27enne al Policlinico Umberto I.

Attualmente, il IV Gruppo Tiburtino sta conducendo le indagini per determinare la dinamica esatta dell’incidente.