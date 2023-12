Roma, incendio in autorimessa: esplode bombola di gpl, feriti due vigili del fuoco

Vasto incendio oggi, 31 dicembre, in un’autorimessa interrata a largo Benito Jacovitti a Roma, nella zona di Mezzocammino. Da questa mattina è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per tentare di spegnere il rogo. Complesse le operazioni di spegnimento per via delle alte temperature presenti nelle zone in fiamme.

Nell’area è anche esplosa una bombola di Gpl e due vigili del fuoco, colpiti dall’onda d’urto, sono rimasti feriti a quanto sembra in modo non grave. Sul posto inviata una Unità di Comando Locale per la gestione dell’intervento. Evacuato un intero edificio adiacente.