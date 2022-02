E’ in corso un’operazione interforze di sgombero di due immobili dell’Ater, occupati abusivamente nel quartiere romano di San Basilio da esponenti dei clan. L’operazione era stata pianificata nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 3 febbraio scorso, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi.

Il primo appartamento, occupato da un membro della famiglia Pupillo, si trova in via Montegiorgio e il secondo, occupato da Luigi Marando, considerato appartenente all’omonimo clan di ‘Ndrangheta, si trova in via Fabriano.