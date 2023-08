Roma in balia dei turisti, scavalcano i cancelli al Colosseo – Video

Le immagini sono inequivocabili. Due turisti scavalcano di notte il cancello all’ingresso del Colosseo ed entrano all’interno dell’area protetta. Un post Instagram dell’account welcometofavelas documenta lo stato di degrado e abbandono intorno a uno dei simboli della Capitale. Basta leggere i commenti sotto il post per rendersi conto di quanto la trasgressione sia ormai diventata una prassi: le testimonianze segnalano violazioni continue, con i pic-nic improvvisati e le coppie che lo scelgono per appartarsi tre le opzioni più gettonate.

La denuncia, che mostra un Colosseo ‘violato’, riporta l’area del parco archeologico sotto i riflettori a distanza di 2 settimane dal concerto del rapper Travis Scott, andato in scena al Circo Massimo e accompagnato da polemiche e ‘allarmi’ che oggi possono apparire eccessivi davanti alla situazione fotografata delle immagini di welcometofavelas. Lo show dell’artista, con 60mila persone ad assistere e ballare, ha alimentato la discussione sulla tutela del patrimonio di Roma. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, era intervenuta all’indomani dello show del rapper. Giovani e meno giovani hanno ballato e saltato per tutta la sera tanto che molti si sono lamentati dell’effetto-terremoto prodotto dallo show. “Visto quello che è successo, anche in relazione alla pubblica incolumità e alla conservazione e tutela del patrimonio archeologico, – aveva spiegato la Russo all’AdnKronos – noi daremo parere negativo a questo tipo di eventi. Personalmente ritengo che il Circo Massimo sia un monumento e in quanto tale debba essere rispettato e debba ospitare solo ed esclusivamente concerti di un certo tipo, come l’opera, il balletto. Spettacoli di musica ma non concerti rock che a mio avviso devono essere trasferiti negli spazi preposti ossia negli stadi”.