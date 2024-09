Roma in ansia per Dovbyk, infortunio muscolare

Brutte notizie per la Roma dal ritiro della Nazionale ucraina. L’attaccante dei giallorossi Artem Dovbyk è costretto infatti a lasciare il ritiro dell’Ucraina. L’ex Girona, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara con la Juventus e non è in grado di scendere ora in campo con la sua Nazionale.

L’attaccante dei giallorossi sarà costretto a saltare le due gare di Nations League dell’Ucraina e sembra essere a rischio anche la partita di campionato contro il Genoa. Si tratterebbe di un infortunio muscolare non grave, ma i suoi tempi di recupero si conosceranno con precisione solo nelle prossime ore.

Ecco il comunicato della Nazionale ucraina sulle condizioni del giocatore: “L’attaccante Artem Dovbyk non potrà giocare con la Nazionale ucraina nelle partite di Nations League del settembre 2024/2025 contro l’Albania (7 settembre) e la Repubblica Ceca (10 settembre). L’infortunio, che l’attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall’infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali”.