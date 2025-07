Roma in amichevole: vittoria e segnali di crescita sotto Gasperini

Nel pomeriggio si è svolta un’amichevole tra la Roma e il Kaiserslautern, con i giallorossi che hanno dimostrato una prestazione convincente. La squadra di Gasperini, composta da una formazione sperimentale, ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Ferguson, che ha approfittato di un errore del portiere avversario.

Nella ripresa, la Roma ha continuato a dominare il gioco, sebbene si siano evidenziate alcune difficoltà nella fase di attacco. Darboe, entrato in campo poco dopo il suo ingresso, ha colpito un palo, facendo tremare la difesa avversaria. Alcuni cambi, tra cui l’ingresso di El Shaarawy e El Aynaoui, hanno portato nuova linfa alla squadra, che ha cercato con insistenza di raddoppiare.

Nel corso del secondo tempo, la Roma ha mantenuto il controllo del match, mentre il Kaiserslautern ha tentato di rispondere con qualche contropiede, ma senza mai impensierire realmente Svilar in porta. Anche momenti di tensione non sono mancati, con un episodio di nervosismo tra i giocatori di entrambe le squadre, prontamente gestito dall’arbitro.

Il match si è svolto sotto l’occhio attento di circa 800 tifosi romanisti presenti in Germania. L’amichevole ha anche permesso di testare le diverse potenzialità della rosa, con Gasperini che ha potuto osservare direttamente nuove combinazioni e movimenti in campo. La Roma, pur in una fase di preparazione, ha mostrato segnali positivi in vista delle competizioni ufficiali.