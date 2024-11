Roma, il tecnico giallorosso Juric: “Non farò un passo indietro”

Mats Hummels e Ivan Juric non hanno mai avuto conflitti, secondo quanto affermato dall’allenatore della Roma durante una conferenza stampa pre-partita contro il Bologna. Juric ha elogiato Hummels, definendolo un grande professionista e ha spiegato che le sue scelte in campo si basano su ciò che ritiene più opportuno per la squadra. Ha anche confrontato questa scelta con quella di schierare Pisilli invece di Pellegrini, riconoscendo che le sue decisioni possono sembrare difficili da comprendere, soprattutto considerando le prestazioni recenti. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di essere onesti e coerenti nel suo lavoro.

Juric ha anche commentato il momento attuale della squadra, dichiarando di aver “ripulito l’aria” dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Ha affermato di non essere mai tornato sui suoi passi, sentendo di avere la coscienza pulita, e di percepire la squadra come sua anche dopo le sconfitte. Durante la partita contro l’Union, ha notato una mancanza di concentrazione e determinazione da parte dei giocatori, caratteristiche non tipiche della sua squadra, descrivendo quella partita in Belgio come sconcertante.

In un altro punto chiave, Juric ha annunciato che Dybala non sarà disponibile per il match contro il Bologna, a causa di un fastidio avvertito durante il riscaldamento del giorno precedente. Juric ha spiegato che, sebbene Dybala volesse allenarsi, il fastidio persisteva, e ha chiarito che non si trattava di infortuni veri e propri, ma piuttosto di sensazioni legate a cicatrici derivanti da infortuni passati. Queste sensazioni possono creare ansia, e ha segnalato che il problema si è manifestato anche durante il match in Belgio, dove Dybala ha tentato di allenarsi ma ha avvertito nuovamente il fastidio.

In sintesi, Juric è determinato a mantenere la propria visione di squadra, pur affrontando sfide con i giocatori e cercando di gestire le assenze come quella di Dybala. La continuità e la trasparenza nelle sue scelte sembrano essere fondamentali per lui, mentre cerca di guidare la Roma verso risultati migliori.