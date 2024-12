Roma: Il Fascino di Oltre 20 Anni di Arte e Successo

I The National presentano il loro nuovo album live intitolato “Rome”, destinato a diventare un punto di riferimento nella loro discografia. Registrato nella splendida Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, questo disco, composto da 21 tracce, cattura l’essenza delle loro esibizioni dal vivo e offre un’interpretazione rinnovata delle canzoni che hanno caratterizzato la loro carriera.

Il brano di apertura include classici come “Bloodbuzz Ohio”, “Don’t Swallow the Cap”, “I Need My Girl” e “Fake Empire”, affiancati da pezzi recenti come “Eucalyptus”, “Tropic Morning News” e la nuova “Smoke Detector”. Ogni traccia è stata reinterpretata per questa performance dal vivo, dimostrando la capacità della band di rinnovare il proprio repertorio e di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente.

Il disco è stato prodotto e mixato da Peter Katis, un collaboratore fidato della band, e rappresenta un viaggio attraverso più di vent’anni di carriera musicale, con migliori momenti come “Runaway”, “Lemonworld”, “Lit Up” e un finale maestoso con “Mr. November” e “Vanderlyle Crybaby Geeks”. Gli ascoltatori descrivono quest’esperienza come catartica e indimenticabile, rendendola una vera celebrazione collettiva della musica dei The National.

Per accompagnare il lancio di “Rome”, l’etichetta 4AD ha creato una raccolta di video, foto e ricordi scritti dai fan, in occasione del 25° anniversario delle esibizioni dal vivo della band. Questo materiale sarà presentato su YouTube, con l’intento di mostrare i momenti salienti dell’album e condividere aneddoti sulla sua realizzazione. La premiere di questo progetto è programmata per stasera sul canale ufficiale della band, creando un ulteriore ponte tra i loro fan e la musica.

In sintesi, “Rome” non è solo un semplice album dal vivo, ma un compendio di emozioni e connessioni, segnando un passo importante nella storia dei The National e offrendo ai loro fan un modo per rivivere e celebrare i ricordi dei concerti passati.