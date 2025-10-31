Roma: il boom turistico per il ponte di Ognissanti

L’appeal turistico di Roma continua a crescere, seguendo una tendenza positiva iniziata dopo la pandemia. Durante il ponte di Ognissanti, che comincia con Halloween, si prevede l’arrivo di 697.000 visitatori, un incremento del 4,26% rispetto all’anno precedente, con 278.000 nuovi arrivi (+3,88%). Questo segnale di dinamismo offre buone prospettive per battere i record futuri.

L’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, sottolinea l’importanza di questi dati, evidenziando che l’industria turistica ha generato 13,3 miliardi di euro, con un aumento dell’occupazione del 5,5% negli ultimi tre anni. Secondo Onorato, questi risultati non sono casuali, ma il risultato di una strategia ben definita. Inoltre, un’analisi del portale Holidu rivela che Roma è la destinazione più richiesta in Europa per il ponte di Ognissanti, con un costo medio per notte di 203 euro.

Valter Giammaria, presidente di Confesercenti, conferma che l’alta affluenza di turisti sta compensando il calo dei consumi dei romani, a causa della disparità tra salari e costo della vita. Egli avverte che la situazione potrebbe essere critica senza il supporto dei visitatori stranieri, specialmente in centro città, dove i romani stanno diventando sempre meno presenti.

Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi, osserva che il termine dell’effetto Giubileo ha riportato la clientela abituale e una ripresa nel turismo congressuale. Nonostante ci siano segnali di ripresa, l’industria sta lavorando per essere più attrattiva e rispondere alle nuove esigenze del mercato.

