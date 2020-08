In un momento cruciale per la società, con Dan Friedkin pronto a subentrare come proprietario a James Pallotta, la Roma si prepara ad affrontare domani a Duisburg (ore 18:55) il Siviglia, in gara secca, negli ottavi di Europa League. Alla vigilia, l’allenatore Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei cronisti.

Come arriva la Roma a questa partita?

“La squadra sta bene, siamo in un buon momento. Incontriamo una grande squadra, ma i ragazzi sono molto motivati”.

Vedremo Pellegrini a centrocampo?

“Lui o Cristiante possono entrambi giocare nella posizione di Veretout (squalificato, ndr). Farò la mia scelta”.

Né Zaniolo né Pellegrini hanno 90 minuti nelle gambe. È possibile vederli alternarsi?

“Di Pellegrini ho detto. Su Zaniolo dico che senz’altro sarà della partita. Ed è nelle condizioni per partire dal primo minuto”.





In un momento così delicato per la società, con il probabile cambio di proprietà, come fa a tenere concentrato il gruppo dei giocatori?

“Non devo fare nulla. Siamo completamente concentrati nella partita, non pensiamo alle questioni societarie. Non ho bisogno di motivare la squadra, tutti i giocatori lo sanno. Arriviamo con fiducia e ottimismo. La squadra è pronta”.

Questa è la prima partita senza Smalling, tornato in Inghilterra. Quanto mancherà?

“Chris era molto importante per noi, ma non c’è più. E io ho fiducia in tutti i giocatori che ho a disposizione. Al posto di Smalling ci sarà Ibanez, che fin qui ha sempre giocato bene”.

Lei con lo Shaktar ha giocato in Champions grandi partite, ma mai in gara secca. Quella di domani è una delle più importanti sfide della sua carriera?

“Cambia la formula, qui ci si gioca tutto in una partita soltanto. Ma per me l’ambizione è sempre la stessa: vincere”.





Assieme all’allenatore, in conferenza stampa si è presentato Henrix Mkhitaryan. “Dobbiamo essere attenti, si gioca una partita sola, in gara secca. Sarà importante tenere noi la palla e giocare con fiducia. Dovremo poi essere ben bilanciati”, ha detto il trequartista armeno. E dà la carica ai compagni: “Domani giocherò per vincere la partita e arrivare in finale. La squadra è pronta a vincere questa partita”. Quanto alla sua posizione in campo, il centrocampista ha detto: “Ora gioco più vicino a Dzeko e lì mi trovo bene”. E quando gli si fa notare che in Europa League non ha ancora segnato, risponde: “Questa per me è stata una delle stagioni più belle della carriera. In Europa League non ho ancora segnato, ma non è fondamentale. L’importante è il risultato della squadra”.





