Tra i pali ancora Mirante

“Ho parlato con Dzeko in questi giorni. E’ molto motivato, non è vero che si è rifiutato di entrare in campo a Verona: si è allenato bene e giocherà”. Paulo Fonseca punta forte sul centravanti bosniaco in vista di Roma-Juventus di domenica sera: dopo la panchina al Bentegodi di una settimana fa, Dzeko torna a essere così il punto di riferimento dei giallorossi.

Nel giro di una settimana gli scenari sono stati stravolti: Dzeko sembrava prossimo alla firma proprio con la Vecchia Signora, poi la fumata nera con i bianconeri che hanno chiuso per Morata. Dopo 12 mesi la storia si ripete: l’attaccante bosniaco, nel 2019 fortemente voluto da Conte all’Inter, non lascia anzi raddoppia, indossando anche la fascia di capitano. Nessuna panchina dunque domenica sera all’Olimpico, anzi Fonseca ha talmente le idee chiare che annuncia in conferenza stampa la formazione titolare: “Se non succede niente giocheranno Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko”. Dunque esordio dal 1′ per Kumbulla, mentre in porta le gerarchie sembrano ormai chiare con Pau Lopez relegato al ruolo di secondo.

“Lavoriamo per migliorare rosa”

In settimana il Ceo giallorosso Fienga ha spazzato vie le voci di un possibile esonero di Fonseca. Il tecnico portoghese sembra essere in sintonia con i nuovi proprietari: “Dal primo giorno del loro sbarco a Roma, parlo tutti i giorni con Dan e Ryan Friedkin. Stiamo lavorando per migliorare la squadra. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione”. Bocca cucita su Smalling: “Non voglio parlare di mercato. Sono focalizzato sulla partita con la Juve e ho fiducia nei miei giocatori. Dobbiamo pensare al campo”.