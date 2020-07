ROMA – “Zaniolo titolare contro la Fiorentina? Vediamo, ha ancora pochi allenamenti nelle gambe…”. Alla vigilia della delicata sfida con i viola, Paulo Fonseca non scioglie il dubbio legato al talento di Massa che per ora ha disputato quattro spezzoni di partita senza mai partire titolare: “Nicolò va preservato, non dimentichiamo che viene da 6 mesi di infortunio ed è stato di nuovo fermo quando abbiamo ripreso a giocare. Non c’è nessun caso, sono stato sempre onesto e lo ribadisco. Si è parlato tanto del rimprovero per la partita con il Verona ma, ripeto, la cosa è finita lì”.

“Contro la Fiorentina non è decisiva”

Dopo il pareggio del Milan con l’Atalanta la Roma ha la ghiotta occasione di salire a +4 sui rossoneri a 2 giornate dalla fine. Ma per Fonseca non sarebbe uno scatto decisivo: “Ho imparato che in Italia non ci sono partite facili. Per cui si dovrebbe continuare a guardare partita per partita senza fare calcoli”. La Fiorentina arriva all’Olimpico senza più obiettivi ma Fonseca non si fida: “Contro l’Inter ha pareggiato giocando bene. Ho visto una squadra fisicamente in forma, ci aspetta una gara difficile”.





“La squadra è in fiducia e in crescita”

Il tecnico giallorosso però sa di avere a disposizione una squadra che ha trovato nuove certezze: “Sì, i ragazzi sono in fiducia e motivati. Inoltre siamo in un buon momento sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere, ma è importante avere la stessa ambizione mostrata negli ultimi match. Abbiamo commesso qualche errore di troppo ultimamente? Gli errori li fanno tutte le squadre. Noi rivediamo le partite ai video e cerchiamo di confrontarci su ciò che non è andato. Purtroppo sul campo è difficile corregger certe situazioni perché abbiamo poco tempo per lavorare”.





Ibanez ancora ko, Kolarov confermato centrale

Fonseca non avrà Ibanez, che ancora non si è ripreso dall’infortunio patito contro l’Inter, ma non si sbottona sulla formazione. L’unica indiscrezione la dà riguardo la presenza di Bruno Peres e Kolarov: “Sono entrambi in grado di giocare dall’inizio”. Chiusura dedicata a Dzeko, che pare disturbato dalle nuovi voci di una possibile cessione: “Io vedo che sta bene ed è molto motivato. Per me è la cosa più importante. In questo momento, sinceramente, non c’è tempo di pensare al mercato”.







