ROMA – “Contro il Verona voglio vedere una continuità di rendimento”. Alla vigilia della delicata sfida con il Verona che mette in palio punti pesanti in chiave Europa League, Paulo Fonseca chiede ai suoi di non rilassarsi: “Abbiamo vinto due partite di fila ma appartengono già al passato. Lo dico sempre ai ragazzi: quando si perde non vale mai la pena voltarsi indietro e piangere sul latte versato ma è fondamentale guardare in avanti. Lo stesso principio vale quando si fanno le cose fatte bene. Tutto è già alle spalle e c’è un altro esame da superare. Certo, è più facile lavorare dopo le vittorie, ma a maggior ragione dobbiamo dimostrare che c’è la voglia di continuare su questa strada, specialmente in una partita così complicata”.

“Dovremo stare attenti alla pressione del Verona”

Il Verona ha dato fastidio a tante squadre in questo campionato e Fonseca sa cosa lo attende: “Sarà una partita difficile, differente dalle altre. Affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. E’ molto forte sulla pressione, non lascia giocare e ti mette in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati”.





Probabile turno di riposo per Veretout e Pellegrini

Il tecnico giallorosso dice che il gruppo “sta bene” e preannuncia che proseguirà con la difesa a tre: “Abbiamo fatto bene nelle ultime partite, continueremo a giocare in questo modo. Per quanto riguarda gli uomini non entra nello specifico ma anticipa che “non cambierò molto”. Scontato il ritorno di Cristante, che potrebbe dare un turno di riposo a Veretout a centrocampo e non essere riproposto centrale di difesa, e di Mkhitaryan che, probabilmente, darà il cambio a Pellegrini che ha disputato le ultime 4 partite di fila.

Zaniolo ancora in panchina, torna Pau Lopez

Per quanto riguarda Zaniolo, che a Brescia è anche tornato al gol, Fonseca fa capire che lo utilizzerà solo a gara in corso: “Ha giocato bene e sta bene ma, come dico sempre, è la squadra la cosa più importante. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante per noi ma in questo momento conta di più il gruppo”. Infine, per quanto riguarda il ruolo di portiere, altro cambio malgrado l’ottima prestazione al Rigamonti di Mirante: “Domani tornerà a giocare Pau”, annuncia l’allenatore giallorosso.







