“Non ha senso parlare di Milik”

– Tutto pronto in casa Roma per l’inizio del campionato 2020-21. L’esordio per i giallorossi è fissato per domani, sabato 19 settembre, alle 20,45 sul campo dell’Hellas Verona di Juric. Il tecnico Fonseca è fiducioso e farà affidamento anche su Edin Dzeko, per molti già juventino, ma non per l’allenatore portoghese che per adesso accantona il discorso relativo a Milik.

“Milik? Dzeko sarà disponibile domani quindi non ha senso parlarne. Sono fiducioso per l’acquisto di Smalling, sono in contatto con lui. Ha voglia di tornare alla Roma e penso che nei prossimi giorni la situazione può sbloccarsi”. Così Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa della vigilia del match esterno contro il Verona al Bentegodi a proposito dell’intreccio di mercato che sta coinvolgendo Dzeko (verso la Juventus) e Milik (in arrivo nella capitale dal Napoli) e del possibile ritorno del forte difensore Smalling.

“Kumbulla ancora non pronto, Karsdorp gioca”

Fonseca comincia il campionato con diversi dubbi di formazione. Su tutti quello relativo al nuovo acquisto Kumbulla, proveniente proprio dal Verona e ufficializzato solo ieri: “Non è ancora totalmente pronto per partire titolare. Ma è un ragazzo intelligente e ha capito quel che gli ho spiegato”, ha detto il tecnico, mentre sul portiere Fonseca glissa: “Pau Lopez o Mirante? Vediamo domani”. Non ci sono dubbi invece sulla corsia di destra: “Karsdorp non è una soluzione di emergenza. Domani giocherà e resterà con noi perché c’è fiducia in lui. Ha lavorato bene ed è un giocatore pronto per aiutare la squadra. Resterà con noi per questa stagione”. Ricordiamo che l’esterno è stato vicinissimo all’Atalanta e quindi al Genoa, ma ha rifiutato entrambe le destinazioni, complicando l’arrivo a Roma di De Sciglio. E proprio riguardo al mercato, Fonseca ha detto: “Non è un calciomercato facile perché c’è poco tempo. Ma stiamo lavorando per trovare le migliori soluzioni per la squadra. Mancano alcuni tasselli e dobbiamo risolvere le questioni dei giocatori in uscita. Ma sono soddisfatto del lavoro”.

“Gara difficile col Verona”

Il debutto al Bentegodi non sarà semplice e Fonseca sa che contro l’Hellas servirà la migliore Roma: “Il Verona gioca in modo particolare, dobbiamo adattarci perché è difficile fare il nostro gioco contro una squadra che marca a uomo – ha sottolineato il tecnico giallorosso -. Nella scorsa stagione abbiamo fatto due buone partite contro di loro. Sarà difficile, è una partita diversa”. “Quanto ho imparato il primo anno in Italia? Molto, soprattutto con squadre come Verona e Atalanta. Poche avversarie giocano come loro. Difesa a tre o a quattro? Siamo pronti ad adottare entrambe le possibilità, vedremo domani. Non sarà facile, anche i top team hanno faticato contro di loro l’anno scorso. Dovremo uscire veloci nel recupero del pallone, perché l’Hellas è molto forte in quella situazione. E’ difficile fare ciò che solitamente facciamo negli altri incontri: ci dobbiamo adattare e affrontarli in modo diverso”, ha concluso Fonseca.