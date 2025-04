Roma, follia del baby Giammattei. Squalifica di 9 giornate, cos’è successo

Gioele Giammattei, trequartista classe 2009 della Roma Under 16, è stato squalificato per nove giornate dopo essere stato espulso durante la partita d’andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. Al 22′ del primo tempo, Giammattei ha spinto un avversario a gioco fermo, comportamento che gli è costato l’espulsione diretta. Uscendo dal campo, ha colpito anche l’assistente arbitrale con uno schiaffo alla schiena, un gesto che non è passato inosservato al giudice sportivo.

Questo episodio è stato dettagliato nel comunicato ufficiale, che ha riportato: “Squalifica per 9 giornate effettive di gara a Giammattei Gioele (Roma). Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per protestare e colpiva l’assistente arbitrale con uno schiaffo all’avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze”.

La squalifica compromette notevolmente la stagione di Giammattei, che dovrà rinunciare ai playoff scudetto e alle prime partite della prossima stagione.

Questa è una notizia che ha suscitato discussioni tra i tifosi e i commentatori sportivi, data la gravità del suo comportamento sul campo, soprattutto considerando il potenziale impatto sulle sue prospettive future nel calcio. La squadra Roma Under 16 dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti più promettenti per un considerevole periodo, mentre il giovane calciatore dovrà riflettere sulle sue azioni e sul loro effetto sulla sua carriera.