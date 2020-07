Vittoria di rigore

– La Roma di Paulo Fonseca scava il solco probabilmente decisivo in ottica quinto posto, volando a +4 sul Milan al termine di una gara che lascerà l’amaro in bocca alla Fiorentina. I viola, dopo essere già usciti dall’Olimpico con una bella dose di veleno in corpo contro la Lazio, assistono al remake contro i giallorossi: la doppietta dal dischetto di Jordan Veretout, grande ex di giornata, ha fatto infuriare Iachini specialmente per la seconda assegnazione, arrivata a 3′ dalla fine per un controverso contatto Dzeko-Terracciano. Partita gradevole tra due squadre senza grandi assilli di classifica, con i toscani già ampiamente salvi che hanno cercato di rispondere colpo su colpo a una Roma che come al solito ama fare la partita ma che, specialmente nella ripresa, ha prestato spesso il fianco alle ripartenze della squadra di Iachini.

Il primo tempo è figlio di un calcio decisamente estivo, i ritmi lenti aiutano il possesso palla giallorosso che però raramente riesce a infiammarsi nei 30 metri cruciali. Per attendere qualche emozione bisogna attendere la coda: Ghezzal respinge involontariamente un destro al volo di Kouamé, qualche minuto più tardi Mancini si divora il vantaggio sprecando una sponda aerea di Dzeko. La Roma passa al 45′, ringraziando Lirola per una “vecchietta” rifilata a Bruno Peres, ormai sempre più titolare sulla corsia di destra: Veretout è glaciale contro Terracciano. C’è spazio per l’ultimo acuto viola prima della doccia di metà gara: sinistro al volo di Pezzella su un piazzato di Pulgar, palo pieno. Iachini, poco convinto dalla coppia-gol, lascia negli spogliatoi Ribery e Kouamé inserendo Vlahovic e Cutrone. I giallorossi sembrano in controllo, sfiorano il bis con Mkhitaryan – tocco sotto su imbeccata di Spinazzola che termina di poco a lato – e si ritrovano improvvisamente sull’1-1 a causa del colpo di testa vincente di Milenkovic. Chiffi inizia a pasticciare, nega due punizioni solari alla Roma dai 18 metri – la prima circostanza manda ko Pellegrini per uno scontro durissimo con Milenkovic, dentro Zaniolo – per poi assegnarne una inesistente ma il caldo non mette in difficoltà soltanto lui, visto che i viola sprecano un paio di ripartenze promettenti con delle gestioni rivedibili di Lirola e Duncan.

La cronaca della partita

La Roma, vicina al 2-1 con il palo centrato da Mkhitaryan, colpisce un altro legno con un tiro-cross di Kolarov che dà il via all’azione più discussa della serata: conclusione di Dzeko respinta, Perez spara dal limite dell’area e costringe Terracciano alla grande parata, ancora Dzeko vola sul tap-in e calcia a lato. Sullo slancio, il bosniaco viene a contatto con l’uscita del portiere viola: quando i due si toccano il pallone è ancora in campo, Chiffi indica il dischetto scatenando le proteste viola. Veretout non se ne cura, spiazza Terracciano e regala ai suoi tre punti preziosi.

ROMA-FIORENTINA 2-1 (1-1)

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara (32′ st Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (15′ st Zaniolo), Mkhitaryan (37′ st Perez); Dzeko. All.: Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (37′ st Venuti), Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé (1′ st Vlahovic), Ribery (1′ st Cutrone). All.: Iachini

Arbitro: Chiffi

Reti: 45′ pt e 43′ st rig. Veretout, 9′ st Milenkovic

Ammoniti: Mancini, Ghezzal, Caceres, Pezzella, Milenkovic

Recupero: 3′ e 6′