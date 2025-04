Roma, finge gravidanze e parti con l’ex: 30enne condannata

Una trentenne è stata condannata a Roma a un anno e 4 mesi per stalking aggravato nei confronti del suo ex partner. Per tornare con lui, ha simulato gravidanze e un parto, tempestando l’uomo di sms, chiamate e molestie di vario tipo. Il giudice ha disposto la sospensione della pena, subordinata a sei mesi di percorso di recupero psicologico e al risarcimento di 5.000 euro alla parte offesa.

Il caso rappresenta un esempio di stalking “femminile”, in cui l’uomo ha dovuto cambiare residenza e indossare un casco per evitare di essere riconosciuto mentre si recava a casa. La donna, oltre a molestare l’ex con chiamate anonime, ha simulato malori per attirare la sua attenzione, inducendolo ad allontanarsi dal lavoro per prestare soccorso. Si è anche appostata nei luoghi frequentati dall’uomo, arrivando in un’occasione a aggrapparsi allo sportello della sua auto per fermarlo.

Queste azioni hanno provocato nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini e a prendere precauzioni per evitare incontri indesiderati. L’avvocato della vittima, Emanuele Fierimonte, ha dichiarato che finalmente è stata fatta giustizia e che il suo assistito ha potuto riprendere in mano la sua vita, segnando la fine di una triste vicenda di stalking femminile.