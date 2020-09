ROMA – Massima fiducia in Paulo Fonseca. La Roma, almeno per ora, non pensa di cambiare allenatore. “Il futuro di Fonseca non è mai stato un tema aperto della Roma. Con lui è partito un progetto che prevede una squadra giovane guidata da un tecnico con qualità” ha detto Guido Fienga, amministratore delegato giallorosso, in occasione della presentazione ufficiale di Pedro. Sul tecnico portoghese, arrivato la scorsa estate a Trigoria, aleggia da alcuni giorni l’ombra di Allegri. L’impressione è che la posizione di Fonseca non sia così salda e che le prossime sfide (Juve in casa e Udinese in trasferta) potrebbero essere decisive.





“Felice che resti Dzeko”

Non solo Fonseca, anche Dzeko non si muoverà dalla capitale. Il passaggio dell’attaccante bosniaco alla Juventus è sfumato dopo il ritorno in bianconero di Morata: “Edin è il nostro capitano e lo resterà, siamo felici della sua permanenza. Conosciamo il suo valore e la sua professionalità”, aggiunge Fienga. Per uno scherzo del destino domenica ci sarà proprio Roma-Juventus: “Se domenica scenderà in campo, farà il massimo. Speriamo abbia qualche motivazione in più”. Fienga affronta poi il tema del direttore sportivo: “E’ una posizione vacante e sarà ricoperta dalla persona che riterremo adatta. Paratici? Fortemente irrispettoso parlarne nei confronti suoi e della Juventus. Speriamo di batterlo domenica”. Fienga parla anche della sconfitta a tavolino con il Verona: “La Roma ha il diritto di difendersi, ma sentire organi federali e il presidente della corte che si esprimono in anticipo, ironizzando anche un po’ sulla questione, sembra quasi che il diritto alla difesa sia compromesso o reso inutile. Speriamo in un giudizio sereno e indipendente, con lo stesso rispetto con cui rispettiamo organi federali e giustizia”.





Pedro: “Obiettivo Champions”

In casa giallorossa è il giorno di Pedro. L’ex Barcellona porterà tanta esperienza al gruppo di Fonseca. L’obiettivo è chiaro: “Sono felice di essere in una città stupenda e il primo approccio con i tifosi è stato ottimo. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions League e costruire una mentalità vincente. C’è una squadra caratterizzata dalla presenza di molti giovani con un progetto a medio-lungo termine”. Sul proprio ruolo arriva un messaggio al tecnico portoghese: “Il ruolo più adatto per me è quello alle spalle della punta. Ma gioco dove chiede il mister. Il calcio italiano è molto tattico”. Domenica c’è la Juve: “Affrontare la squadra campione in carica è sempre difficile. Ma dobbiamo scendere in campo per vincere sempre ogni sfida”. Con un Dzeko in più: “Lui è il nostro capitano ed è felice di restare. Ha un livello straordinario, ha segnato tantissimi gol e ha un peso specifico importante nello spogliatoio. Siamo contenti di averlo con noi – conclude – perché ti aiuta a vincere le partite”.







Fonte