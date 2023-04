Roma-Feyenord, preoccupa l'arrivo degli ultrà olandesi

Arrivano a Roma i tifosi del Feyenord per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i giallorossi prevista per giovedì 20 aprile alle 21. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti si registrano già le prime prenotazioni da Rotterdam negli alberghi e B&B della capitale. Mille gli agenti messi in campo dalla Questura: sotto controllo stazioni, aeroporti, caselli autostradali. Blindati l’Olimpico e il centro di Roma dove è ancora vivo il ricordo della devastazione della Barcaccia nel 2015.