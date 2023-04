Roma-Feyenoord, 40 olandesi bloccati mentre tentavano di entrare all'Olimpico

Controlli rigidi in occasione dell’apertura dei cancelli dello stadio Olimpico dove alle 21 si disputerà l’incontro di Europa League Roma-Feyenoord. Almeno 40

sono stati i tifosi olandesi bloccati dalla polizia mentre tentavano di accedere allo stadio con biglietti sui quali i dati anagrafici risultavano difformi rispetto a quelli indicati sui documenti. Tutte le persone sono state accompagnate presso gli uffici di polizia.

Nel corso dei controlli preventivi è stato intercettato anche un gruppo di 20 tifosi romanisti. Nell’auto di uno dei tifosi sono stati trovati mazze, bastoni e martelli. I tifosi sono stati identificati dalla polizia.

I tifosi olandesi, intercettati allo stadio Olimpico di Roma, sono stati trasferiti al pub Shamrock con un pullman della polizia. I tifosi del Feyenoord sono stati bloccati, mentre tentavano di accedere allo stadio con biglietti falsi. Al momento nel pub vicino al Colosseo ritrovo degli ultras d’Europa ci sono circa un centinaio di olandesi. La zona è presidiata da blindati della forze dell’ordine.

Per la gestione dell’ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L’attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell’Eintracht a Napoli.

Ieri sera dopo la provocazione di un gruppo di ultras olandesi che hanno postato sui social una foto con la fontana della Barcaccia, il simbolo del raid del 2015, e il messaggio ”siamo tornati”, la polizia ha intercettato e arginato il blitz di circa 200 romanisti che volevano assaltare il pub dove stavano passando la serata i tifosi del Feyenoord.