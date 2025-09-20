Roma: Festa del Cinema e Spirito Artistico in Crescita

Il 20 settembre è il 263º giorno dell’anno nel calendario gregoriano e segna l’inizio di una serie di eventi significativi nella storia, nella cultura e nello sport. La giornata è dedicata a vari santi, tra cui Sant’Eustachio, patrono dei cacciatori, e San Giancarlo Cornay, martire vietnamita.

Tra le personalità nate in questo giorno ci sono figure di spicco come Sophia Loren, considerata un’icona del cinema mondiale, e Mia Martini, una delle cantautrici più intense della musica italiana. Loredana Bertè, sorella di Mia, e la showgirl Belén Rodríguez, completano l’elenco delle celebri nascite. Non mancano anche nomi internazionali come George R. R. Martin, autore della famosa saga “Il Trono di Spade”, e il pilota colombiano Juan Pablo Montoya.

Il 20 settembre segna anche la scomparsa di importanti personalità come il compositore finlandese Jean Sibelius, e il sindaco di New York, Fiorello LaGuardia, simbolo dell’America del dopoguerra.

Numerosi eventi storici hanno avuto luogo in questa data. Tra questi, l’entrata delle truppe italiane a Roma, che ha concluso il potere temporale dei papi. Nel campo del cinema, si ricorda la prima edizione del Festival di Cannes, mentre nel 1997 nasce MTV Italia, cambiando il panorama musicale nazionale. L’atleta Domenico Fioravanti conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000.

Oggi si celebra anche la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulla Crescita dei Bambini, dedicata alla promozione della salute infantile. In ambito televisivo, verranno trasmessi vari programmi sul Canale 79 di InfoCilento, tra cui notiziari e approfondimenti su cosmetica e benessere.