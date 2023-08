Roma, Ferrarelle diventa l'acqua ufficiale: accordo fino al 2025

Ferrarelle diventa l’acqua ufficiale della Roma. A dare la notizia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale: “Una passione effervescente unirà AS Roma e Ferrarelle in una partnership che vedrà lo storico marchio italiano diventare acqua ufficiale del Club. Ferrarelle accompagnerà i giocatori giallorossi per le prossime due stagioni calcistiche, fino al 2025, affiancandoli nelle loro imprese sportive con la sua combinazione unica di piacere e benessere. Una partnership che sempre di più stringe il legame di Ferrarelle con la città di Roma, dove è già presente sui tavoli dei migliori ristoranti della città, nelle case dei romani e da oggi disseterà i calciatori all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini”.

“L’AS Roma è un club che da anni colleziona risultati rilevanti in campo e fuori, classificato dalla rivista Forbes come il 23° club di calcio europeo con il maggior valore al mondo nonché 10° squadra sportiva più innovativa secondo Sports Innovation Lab. Come Ferrarelle siamo orgogliosi di diventare Official Partner del club e supportare i giocatori, tutto il team e anche i tifosi nel celebrare una passione tra le più straordinarie in Italia: quella del calcio. Un impegno quello di Ferrarelle nel supporto delle comunità e delle loro passioni che prosegue ormai da anni e che trova in questa collaborazione una nuova connotazione”, afferma Gabriele Monda, Head of Marketing di Ferrarelle Società Benefit.

“Siamo felici di associare il nostro brand a quello di Ferrarelle, un’azienda che ha forti radici nel territorio italiano, verso il quale ha cura e attenzioni. A questa soddisfazione, si aggiunge la certezza di poter fornire ai nostri atleti l’acqua ideale per le loro necessità fisiche durante l’impegnativa attività sportiva a cui sono sottoposti per prepararsi al meglio alle sfide che li attendono. Sfide che da oggi potremo affrontare con un supporto in più, quello di Ferrarelle”, ha commentato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma. “L’acqua minerale è per definizione l’alleata perfetta degli sportivi, perché permette di mantenere il bilancio idrico dell’organismo e il reintegro dei sali minerali -si legge ancora su asroma.com-. L’effervescente naturale Ferrarelle è ideale per garantire un buon livello di idratazione in tutti coloro che praticano attività sportiva grazie al suo contenuto di preziosi minerali come il calcio altamente assimilabile, il magnesio e il potassio. Ferrarelle, sottoposta ogni giorno ad oltre 600 controlli di qualità, è inoltre l’unica acqua minerale la cui effervescenza di origine naturale è garantita dall’Ente internazionale SGS. Tra le altre iniziative che hanno celebrato il legame tra Ferrarelle e la Capitale, nel 2022 è stata rilasciata una collezione in Limited Edition dal nome “Bellezza Eterna” che ha portato sulle etichette le figure stilizzate di alcune delle bellezze custodite in uno dei luoghi più affascinati e grandiosi di Roma, ovvero Galleria Borghese”.