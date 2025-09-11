Roma Femminile sfida Sporting Club nella Women’s Champions League

La Roma Femminile si prepara ad affrontare lo Sporting Club de Portugal nell’andata del terzo turno della Women’s Champions League. Questa sfida rappresenta un’importante opportunità per la squadra giallorossa, che ha già superato gli ostacoli di Aktobe e Sparta Praga.

La Roma mira a raggiungere la fase a gironi della Women’s Champions League 2025/2026, un traguardo ambizioso che richiede un impegno massimo, considerando la forza dell’avversario portoghese. La gara di ritorno si disputerà in Portogallo, il 18 settembre.

Per seguire il match Roma Femminile-Sporting Club, saranno disponibili le informazioni sulle formazioni e sulle modalità di visione in diretta TV e streaming.