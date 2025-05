Roma – Eventi in Stand: Orari Flessibili

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Roma – Eventi in stand: Orario flessibile



Azienda: Fastbreak



Descrizione del lavoro: Azienda specializzata nel settore del marketing & della promozione, ricerca promoter per attività di stand presso eventi, fiere, centri commerciali e punti vendita.La figura inserita svolgerà attività di promozione e comunicazione a diretto contatto con il pubblico all’interno di eventi & store convenzionati.Il candidato sarà inserito in un contesto proattivo e dinamico.Sarà affiancato da un tutor per una formazione costante e personalizzata ed avrà la possibilità di crescita con accesso a ruoli di gestione team, eventi e risorse umane.Cerchiamo persone solari, dinamiche e comunicative.Cerchiamo persone con ottima propensione al contatto con il pubblico e una buona capacità di lavorare in team.Non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo, bensì una forte voglia di imparare e mettersi in gioco!Richiesta disponibilità immediata e full time (o part time flessibile).Disponibilità su Roma e provincia!Inviare CV in allegato



Luogo: Roma