Roma: 'Europa, accelerazione, potenza 2.0', in corso tavola rotonda Kulturaeuropa

È in corso la conferenza di Kulturaeuropa dal titolo “Europa, accelerazione, potenza 2.0”. Il convegno vede la partecipazione di diversi esponenti del mondo accademico, intellettuale e professionale. “A tre anni dall’inizio delle nostre attività – affermano dall’associazione – vogliamo poter dare nuovamente corpo alle nostre iniziative e alle idee e alle proposte che da tempo proponiamo per il mondo che ci circonda. Occorre un ripensamento del modello organizzativo italiano, al fine di avviare una profonda modernizzazione del Paese. Vi è necessità di un radicale ripensamento dell’idea che abbiamo di Europa, avviando una fase di unione politica in senso federale”.

A margine del convegno Paolo Francesco Capone, segretario nazionale dell’Ugl, ha dichiarato: “Finita l’epoca della lotta di classe inizia l’epoca della partecipazione dei lavoratori nel governo dei cambiamenti epocali del mondo del lavoro. Ma non solo. L’Italia – ha aggiunto Capone – si trova a dover fronteggiare un momento di modernizzazione della propria industria e, soprattutto, dei propri meccanismi gestionali”.

La tavola rotonda potrà essere seguita in diretta tramite i canali social (Facebook, YouTube e Spreaker) e web (kulturaeuropa.eu) di Kulturaeuropa.