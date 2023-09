Roma-Empoli, Mourinho: "Dybala e Lukaku titolari"

Paulo Dybala e Romelu Lukaku titolari in Roma-Empoli, in programma domani per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Lo annuncia il tecnico giallorosso José Mourinho, a caccia della prima vittoria dopo le prime 3 giornate in cui la Roma ha raccolto solo un punto. “Pellegrini è out, Smalling per me è fuori ma delle volte può succedere che possa recuperare all’ultimo almeno per la panchina. Giocheranno Dybala e Lukaku dall’inizio. Dobbiamo gestire bene la gara, prendere qualche rischio. Saranno tutti convocati. Romelu quando è arrivato qui prima del Milan non era in una condizione drammatica, ha avuto molta attenzione con il suo corpo”, dice snocciolando nomi e bollettini medici.

“Renato, Paredes sono arrivati in una condizione peggiore di Lukaku, Azmoun ancora peggio -ha sottolineato Mou-. Romelu con queste due partite in Nazionale è arrivato molto bene, giocherà domani da titolare. Non sarebbe una sorpresa se giocasse 90 minuti. Dybala giocherà. Non sarà facile per lui giocare 90 minuti, lui si sente bene dal punto di vista fisico e vuole giocare”. “Il mio obiettivo è vincere domani e l’altro obiettivo sarà vincere la prossima. Voglio vincere tutte le partite”, dice lo Special One.