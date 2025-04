Roma e Napoli in 48 ore: itinerario per un viaggio indimenticabile

Due città, Roma e Napoli, offrono un viaggio indimenticabile alla scoperta del cuore autentico dell’Italia. In 48 ore, è possibile tra storia, arte e buon cibo, esplorando l’essenza e le atmosfere uniche di entrambe le città. Con i treni ad alta velocità, gli spostamenti sono rapidi e comodi.

Il primo giorno inizia a Roma: dal Colosseo, simbolo iconico della città, ci si addentra nei Fori Imperiali fino a Piazza Venezia. Una sosta nel quartiere Trastevere è d’obbligo, con un pranzo in trattorie storiche come “Da Enzo al 29” o “Nannarella”. Nel pomeriggio, la visita alla Città del Vaticano offre la chance di ammirare i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. La serata si conclude con una cena panoramica al ristorante “Aroma”, e una passeggiata nel vivace Rione Monti.

Il giorno successivo si parte per Napoli, dove una colazione tipica alla pasticceria “Scaturchio” è il modo ideale per iniziare. La scoperta del centro storico prosegue lungo Spaccanapoli, con soste alla Basilica di Santa Chiara e al Museo Cappella Sansevero. Per il pranzo, non può mancare la famosa pizza napoletana da “Sorbillo” o “Da Michele”. Nel pomeriggio, Castel dell’Ovo regala panorami mozzafiato sul Golfo di Napoli, prima di una cena in riva al mare al “Palazzo Petrucci”.

Infine, per un viaggio senza intoppi, prenotare i biglietti del treno in anticipo e utilizzare app per il trasporto pubblico sono consigli utili. Questo itinerario permetterà di vivere appieno l’esperienza unica di Roma e Napoli.